Kolo Muani bi pristao na manju platu kako bi se vratio u Juventus

Fudbaler Pari Sen Žermena Kolo Muani spreman je da pristane na manju platu kako bi se vratio u Juventus, preneli su danas italijanski mediji.

Muani je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Juventusu, za koji je odigrao 16 utakmica u Seriji A i postigao osam golova.

Korijero delo Sport preneo je da bi, ukoliko se klubovi dogovore, Muani pristao na smanjenje plate, odnosno po sezoni bi zarađivao sedam miliona evra i bonuse, manje nego što trenutno zarađuje u Pari Sen Žermenu – devet miliona evra i bonuse.

U Juventusu se nadaju da bi mogli da prodaju Daglasa Luisa za oko 30 miliona evra, kao i da će pre kraja prelaznog roka prodati srpskog reprezentativca Dušana Vlahovića, kako bi rasteretili budžet.

Torinski klub bi uložio između 55 i 58 miliona evra da vrati Muanija u klub, kombinovanjem troškova za pozajmicu i klauzulu obavezne kupovine.

Mediji su preneli da će Juventus platiti znatnu naknadu za pozajmicu, kako bi smanjio troškove buduće obavezne kupovine 26-godišnjeg francuskog napadača.

Muani je karijeru počeo u Nantu, a igrao je za Bulonj i Ajntraht iz Frankfurta, pre nego što je prešao u Pari Sen Žermen 2023. godine.

Igrao je za mladu i olimpijsku reprezentaciju Francuske, a za seniorski tim debitovao je 2022. godine, odigrao je 31 utakmicu i postigao devet golova.

(Beta)

