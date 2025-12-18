Komarov najbolji srpski rvač, Trajković najbolji trener u 2025. godini

Srpski rvač Aleksandar Komarov i trener Vojislav Trajković proglašeni su danas za najbolje u 2025. godini u izboru Rvačkog saveza Srbije (RSS).

Svečanost je održana u Hali 5 Beogradskog sajma, a Komarov je nagradu dobio zahvaljujući zlatnoj medalji na Svetskom prvenstvu u Zagrebu, gde je bio najbolji u grčko-rimskom stilu u kategoriji do 87 kilograma, dok je u istoj kategoriji u Bratislavi osvojio bronzu na Evropskom prvenstvu.

Komarov se nalazi i na prvom mestu svetske rang liste, a ujedno je najbolji rvač sveta u grčko-rimskom stilu, bez obzira na kategoriju.

Trajković je kao trener selekcije Srbije osvojio i srebro na Evropskom prvenstvu u Bratislavi (Georgi Tibilov), dok su na jakim renking turnirima njegovi takmičari osvojili jedno zlato i dve bronzane medalje.

Posebne nagrade dodeljene su Ministarstvu sporta i Olimpijskom komitetu Srbije (OKS), u znak zahvalnosti za veliku podršku RSS-u.

Predsednik RSS-a Damir Šabić rekao je da srpsko rvanje uživa veliki ugled u svetu, o čemu dovoljno govori podatak da je ove godine Srbija bila domaćin još jednog velikog takmičenja – Svetskog prvenstva za mlađe seniore u Novom Sadu.

„Takođe, bili smo u prilici da u Nacionalnom trening centru u Košutnjaku ugostimo i velikog šampiona, jednog od najboljih rvača svih vremena Aleksandra Kareljina koji je održao javni čas rvanja. Iako smo mala zemlja, i te kako smo prepoznatljivi na svetskoj rvačkoj mapi i nastavićemo vredno da radimo kako bismo zadržali naš ugled“, istakao je Šabić, preneo je RSS.

Šabić je dodao da je zadovoljan što se u kontinuitetu osvajaju medalje na velikim takmičenjima, a kao glavni cilj je istakao odličje na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

„Sve ove medalje i uspesi samo su usputne stanice ka konačnom cilju, a to je medalja na narednim Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine. To je ono čemu smo maksimalno posvećeni i na čemu se temelje svi naši planovi i programi. Na tom putu moram da naglasim imamo veliku pomoć i podršku države i na tome smo veoma zahvalni“, zaključio je Šabić.

(Beta)

