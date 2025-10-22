Komesar NFL: Ne preispitujemo odluku o nastupu Bed Banija na Superbolu

Komesar Nacionalne lige američkog fudbala (NFL) Rodžer Gudel rekao je danas da to takmičenje ne razmatra mogućnost da izbaci latinsku pop zvezdu Bed Banija sa mesta glavnog izvođača u poluvremenu najvažnije utakmice američkog fudbala, Superbola.

Govoreći na kraju jesenjeg sastanka vlasnika klubova, Gudel je rekao da je liga navikla na negativne reakcije zbog svojih izbora na polju zabave, s obzirom na veličinu i širinu svoje navijačke baze.

NFL je u septembru saopštio da će u poluvremenu Superbola nastupiti latino zvezda Bed Bani, što je privuklo pažnju širom sveta.

„On je jedan od vodećih i najpopularnijih zabavljača na svetu. To je ono što pokušavamo da postignemo. To je važna faza za nas. To je važan element zabave i pažljivo osmišljen“, rekao je Gudel.

Portorikanski umetnik je glasno izrazio protivljenje predsedniku SAD Donaldu Trampu i njegovoj politici. Odlučio je da provede 31 dan u Portoriku, izbegavajući da dođe u SAD iz protesta.

Tramp je na pojedinim televizijskim stanicama odluku NFL nazvao ludom i smešnom.

Decenijama najveće muzičke zvezde nastupaju u poluvremenu najvažnije NFL utakmice u godini.

Na Superbolu nastupali su, između ostalih, Prins, Bijonse, Madona, Koldplej, Eminem, Snup Dog, Dr. Dre, U2, Majkl Džekson, Dženifer Lopes, Šakira i Rijana.

Superbol održaće se 8. februara u Santa Klari u Kaliforniji, na stadionu San Francisko Fortinajnersa.

