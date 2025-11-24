Komo ubedljivo pobedio Torino u Seriji A

Fudbaleri Koma pobedili su večeras na gostujućem terenu Torino 5:1, u utakmici 12. kola italijanske Serije A.

Prednost Komu doneo je Džejden Adaj golom u 36. minutu, a izjednačenje Torinu Nikola Vlašić pogotkom iz penala u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Vođstvo Komu vratio je Adaj golom u 52. minutu, a prednost je uvećao Hakobo Ramon pogotkom u 72. minutu.

Četvrti gol za Komo postigao je Niko Pas u 78. minutu, a konačan rezultat je postavio Martin Baturina pogotkom u 86. minutu.

Srpski vezista u ekipi Torina Ivan Ilić propustio je utakmicu zbog povrede kolena.

Komo je nakon 10. uzastopne utakmice bez poraza u Seriji A šesti na tabeli sa 21 bodom, dok Torino, koji je ovim porazom prekinuo niz od šest mečeva bez poraza, zauzima 12. mesto sa 14 bodova.

Komo će u narednom kolu dočekati Sasuolo, dok će Torino igrati na gostujućem terenu protiv Lečea.

(Beta)

