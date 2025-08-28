Kompanija Capelli Sport zvanično novi tehnički sponzor FSS-a

Fudbalski savez Srbije (FSS) potpisao je danas višegodišnji ugovor sa kompanijom Capelli Sport, koja će biti tehnički sponzor svih nacionalnih selekcija Srbije.

„Fudbalski savez Srbije potpisao je značajno višegodišnje partnerstvo sa globalnom sportskom kompanijom Capelli Sport, što predstavlja jedan od najvažnijih komercijalnih sporazuma u istoriji FSS-a. Kao zvanični sponzor opreme, Capelli Sport će obezbediti takmičarsku i trening opremu, kao i rekvizite za svih 13 nacionalnih selekcija Srbije – muške, ženske i omladinske“, piše u saopštenju FSS-a.

Na događaju „All in Blue“ u Beogradu predstavljeni su novi plavi i beli dresovi u kojima će igrati reprezentacija Srbije.

Selekcija Srbije će nove dresove premijerno nositi u predstojećim kvalifikacionim utakmicama za Svetsko prvenstvo, protiv Letonije 6. septembra u Rigi i protiv Engleske 9. septembra u Beogradu.

Predsednik FSS-a Dragan Džajić izjavio je da mu je veoma drago što će reprezentacija Srbije ponovo nositi plave dresove.

„Plava boja, za mene lično, ima posebnu vrednost i nosi snažnu emociju. U tom dresu sam doživeo najveće uspehe u igračkoj karijeri i mnogo mi je drago što se reprezentacija Srbije vraća tradiciji. Verujem da će i ova generacija stvarati nova sećanja i beležiti istorijske rezultate u opremi sa obeležjima novog tehničkog sponzora. Uveren sam da će novi dres, uz kvalitet i simboliku koju nosi, biti podstrek našim igračima, ali i dodatna veza sa navijačima koji veruju u reprezentaciju“, naveo je Džajić, koji se zahvalio Capelli Sportu na ukazanom poverenju.

Generalni sekretar FSS-a Branko Radujko rekao je da ga plava boja podseća na „istorijske trenutke srpskog fudbala“ i dodao da je ugovor sa Capelli Sportom „jedan od najunosnijih u istoriji Saveza“.

„Detalji su pažljivo usklađeni, sa nijansama koje prate boje naše zastave i motivom pirotskog ćilima koji nosi snagu zajedništva i neraskidive veze sa korenima. Posebnu vrednost ima i povratak starog grba, simbola emocije i pripadnosti, koji će dodatno zbližiti igrače i navijače u zajedničkoj borbi za plasman na Svetsko prvenstvo. Saradnja sa kompanijom Capelli Sport donela je jedan od najunosnijih ugovora u istoriji Saveza, a sama činjenica da su SAD, Kanada i Meksiko domaćini narednog Mundijala daje ovoj saradnji dodatnu težinu“, kazao je Radujko.

„Igrači su zadovoljni kvalitetom i tehnologijom izrade, što nam je svakako od izuzetne važnosti. Uvereni smo da ovaj dres donosi novu energiju i postaje obeležje naših ambicija i vere u uspeh nacionalnog tima“, dodao je Radujko.

Osnivač i direktor Capelli Sporta Džordž Altirs izjavio je da je ponosan na partnerstvo sa Fudbalskim savezom Srbije, za koji smatra da deli vrednosti njegove kompanije.

„Ponosni smo na ovo partnerstvo, jer Srbija ima izuzetno bogato fudbalsko nasleđe u Evropi, sa generacijama vrhunskih talenata. FSS deli naše vrednosti, a to su strast, posvećenost rezultatima i razvoj igrača, i ulaže velike napore da unapredi fudbal na ovim prostorima. Za nas je, zato, ovo bio prirodan izbor. Obezbedićemo najsavremeniju sportsku opremu, prilagođenu elitnim sportistima. Pored toga, sarađujemo sa Savezom na projektima namenjenim mlađim kategorijama i razvoju fudbala u osnovi, kako bismo pomogli stvaranje nove generacije srpskih fudbalskih talenata“, kazao je Altirs.

(Beta)

