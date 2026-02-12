Kompanija Koka-Kola i Beogradski maraton potpisali ugovor o sponzorstvu

Kompanija Koka-Kola i Beogradski maraton potpisali su danas ugovor o sponzorstvu, a od ove godine, i naredne tri, nosiće naziv "Powerade Beogradski maraton".

Saradnja je ugovorena na period od tri godine, a predstavnici Beogradskog maratona i Koka-kola sistema danas su potpisali i Manifest o saradnji, kojim se, kako je navedeno, „definiše strateško partnerstvo usmereno na razvoj sportskih vrednosti, aktivnog načina života i podršku lokalnoj zajednici“.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, od ove godine Beogradski maraton dobija novi organizacioni koncept, budući da će manifestacija trajati dva dana, dok će polumaratonska, maratonska i trka na 10 kilometara biti razdvojene.

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš kazao je da će se 39. Beogradski maraton održati 18. i 19. aprila, te da očekuju oko 15.000 trkača.

„Od ove godine Beogradski maraton biće dvodnevna sportska manifestacija, pošto će sve trke, polumaratonska, maratonska i trka na 10 kilometara, biti razdvojene što će omogućiti da Beogradski maraton kao trkački događaj raste i bude još masovniji. Takođe, 2027. godine bićemo domaćini i organizatori Evropskog prvenstva u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra. Sve to će biti sjajan poligon da zajedničkim snagama uradimo nešto zaista lepo i značajno za Beograd i Srbiju“, naveo je Habuš.

Generalni direktor kompanije Koka-kola HBC Srbija i Crna Gora Saša Marković izjavio je da pozicioniranje brenda „Powerade“ u naslovno ime Beogradskog maratona predstavlja nastavak dugoročnog partnerskog odnosa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com