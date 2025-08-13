Koni De Vinter novi fudbaler Milana

Dosadašnji fudbaler Đenove Koni De Vinter potpisao je danas ugovor sa Milanom do 30. juna 2030. godine.

Milanski klub nije naveo finansijske detalje ugovora, a italijaski mediji preneli su da je transfer 23-godišnjeg belgijskog odbrambenog igrača vredan 20 miliona evra.

Đenova će dobiti početnih 18 miliona evra i još dva miliona kroz bonuse.

Njegov nekadašnji klub Juventus dobiće od 20 do 25 odsto od te cene kao deo dogovora iz 2024. godine, kada ga je prodao Đenovi za osam miliona evra.

De Vinter je u utorak obavio lekarske preglede.

On će zarađivati 1,8 miliona evra po sezoni, a u Milanu će nositi dres sa brojem pet.

Fudbalom je počeo da se bavi u Belgiji, a 2018. godine prešao je u omladinski tim Juventusa. Sa crno-belima je imao ugovor do 2024. godine, a za to vreme igrao je za ekipu uzrasta do 23 godine i na pozajmicama u Empoliju i Đenovi, u koju je prešao prošle godine.

Nastupao je za mlade selekcije Belgije, a za seniorski tim debitovao je prošlog marta i do sada je odigrao četiri utakmice.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com