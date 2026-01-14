Konor Galager novi fudbaler Totenhema

Dosadašnji fudbaler Atletiko Madrida Konor Galager potpisao je danas ugovor na pet i po godina sa Totenhemom.

Za 25-godišnjeg fudbalera bila je zainteresovana i Aston Vila, koja je želela da ga dovede na pozajmicu uz opciju da ga kupi, ali je Atletiko samo želeo da proda fudbalera ukoliko bi novi klub imao obavezu da ga kupi, preneo je Skaj.

Totenhem je kupio engleskog fudbalera za 34 miliona funti, a Atletiko ga je kupio od Čelsija na leto 2024. godine za oko 38 miliona.

Galager je igrao i za Vest Bromvič, Kristal Palas, Čarlton i Svonsi, a u Premijer ligi odigrao je 136 utakmica. Za Atletiko je u svim takmičenjima odigrao 77 utakmica i postigao sedam golova.

Totenhem ga je doveo nakon što se povredio Rodrigo Bentankur, koji će propustiti najveći deo sezone.

„Srećan sam i uzbuđen što sam ovde, što pravim sledeći korak u karijeri u neverovatnom klubu. Znam koliko su navijači sjajni i zaista sam srećan što ću biti deo toga, želim da zajedno stvorima posebne trenutke i uspomene“, rekao je Galager.

Do sada je odigrao 22 utakmice za reprezentaciju Engleske, ali je igrao samo jednom kod selektora Tomasa Tuhela.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com