Konstrukcija koša pala na igrača Splita Viginsa tokom utakmice u hrvatskoj ligi

Košarkaši riječkog Kvarnera 2010 pobedili su večeras na svom terenu Split 104:99, u utakmici 23. kola hrvatske Premijer lige, a duel je obeležila dramatična situacija u prvom poluvremenu kada se srušila konstrukcija koša posle zakucavanja igrača gostujuće ekipe.

Indicent se dogodio u 18. minutu pri vođstvu Kvarnera 48:47, kada je centar gostujuće ekipe Demadžeo Vigins zakucao i povukao obruč. Pod njegovom težinom je počela da pada konstrukcija koša, a sa njom i američki košarkaš koji je na nekoliko trenutaka bio prignječen, prenela je Hina.

Odmah su dotrčali najbliži igrači koji su podigli konstrukciju i sprečili da se američki centar ozbiljnije povredi.

Prekid je trajao više od 13 minuta, nakon čega je nastavljena utakmica.

Kvarner je do pobede predvodio Suprim Hana sa 24 poena, a Ivan Vučić pobedi je doprineo sa 22 poena i 11 skokova.

U ekipi Splita Tejvon Majers postigao je 17 poena, a Vigins 16.

Split je drugi na tabeli sa 17 pobeda i šest poraza, a Kvarner je sedmi sa devet pobeda i 14 poraza.

(Beta)

