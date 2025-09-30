Konte: Neću dozvoliti nove proteste fudbalera u ekipi

Trener Napolija Antonio Konte rekao je danas da neće dozvoliti nove proteste Kevina De Brujnea i drugih fudbalera u ekipi.

„Nije stvar u situacijama koje uključuju određenog igrača. Oni koji me poznaju dobro upoznati su sa mojim načinom upravljanja, o određenom ponašanju koje mora biti primenjivano. Ponekad oni koji me ne poznaju naprave neke greške, a na meni je da vratim situaciju i ponovim određene koncepte čitavoj grupi. Stoga, prvi put dozvolite, ali drugi put to ne dozvolite“, rekao je Konte italijanskim medijima.

De Brujne je ovog leta iz Mančester sitija prešao u Napoli, a u nedelju je bio u centru pažnje nakon što je ljutio reagovao kada je zamenjen u utakmici protiv Milana u Seriji A, koju je njegova ekipa izgubila 1:2.

Italijanski mediji preneli su da je Konte u ponedeljak razgovarao sa ekipom, ali da nije direktno pričao sa De Brujneom već da je rekao da neće ponovo tolerisati slično ponašanje svojih igrača.

Konte je upozorio De Brujnea da je izabrao „pogrešnu osobu“, ako nije bio zadovoljan izmenom protiv Milana.

Napoli će u utorak od 21 čas dočekati Sporting iz Lisabona u drugom kolu Lige šampiona, a Konte ima problema sa sastavom zbog problema sa povredama nekolicine odbrambenih igrača, Amira Rahmanija, Matijasa Olivera i Leonarda Spinacolu, dok je Đovani Di Lorenco suspendovan.

„Olivera i Spinacola su juče odvojeno trenirali, danas ćemo videti. Videćemo da li ćemo morati da rizikujemo sa nekim igračima pošto nemamo mnogo alternative“, naveo je Konte.

Napoli je u prvom kolu Lige šampiona izgubio od Mančester sitija 0:2, a Sporting je pobedio Kairat 4:1.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com