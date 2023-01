Konte: Nije mi zadatak da sa Totenhemom osvajam trofeje

LONDON – Menadžer Totenhema Antonio Konte izjavio je da mu u londonskom klubu nije zadatak da se bori za trofeje, prenose britanski mediji.

Konte (53) je preuzeo Totenhem 2021. godine.

„Moj zadatak je da pomognem klubu. Potpisao sam ugovor sa Totenhemom u novembru 2021. godine. Tada sam zatekao klub u teškoj poziciji iz mnogo razloga. Sada mi je zadatak, i to vrlo dobro razumem, da pokušam da pomognem klubu da krene u pravom smeru u smislu izbora igrača. U smislu rada, organizacije, koja će da stvori temelje. To je za mene izazov i ako želim da ostanem, moram to da prihvatim. Ako ne prihvatim, moram da odem“, rekao je Konte.

On je istakao da njegov zadatak nije da se bori za titulu u Premijer ligi.

„Zadatak mi je da stvorim čvrstu bazu da bi Totenhem mogao da bude konkurentan i ambiciozan, ali na snažan način, ne samo na rečima. Ako me pitate o osvajanju Premijer lige ili Lige šampiona, to trenutno nije moj zadatak“, objasnio je italijanski stručnjak.

Totenhem se trenutno nalazi na 5. mestu na tabeli Premijer lige sa 30 bodova.

(Tanjug)

