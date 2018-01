Konte: Srećan sam u Čelsiju

Trener fudbalera Čelsija Antonio Konte rekao je danas da je srećan u tom klubu, ali da je, vezano za njegovu budućnost na Stamford Bridžu, „sve moguće“.

Italijanski mediji su prethodnih dana preneli da su trener Juventusa Maks Alegri i Mauricio Sari iz Napolija, glavni kandidati za posao u Čelsiju, a Konte je rekao da će londonski klub odlučiti o tome.

„Ostalo mi je još godinu dana ugovora, ali kako što svi dobro znate, sve je moguće. U jednom trenutku ste tu, a u drugom vas je već zamenila druga osoba“, naveo je Konte, preneo je Skaj.

Konte je prošle sezone osvojio šampionsku titulu u Premijer ligi i plasirao se u finale FA kupa.

„Za trenera ovakvog kluba normalno je da postoje razne priče, iako si osvojio titulu i igrao u finalu FA kupa. To je istorija ovog kluba i trenera. Imam mnogo iskustva u ovakvim situacijama. Ali, ovde je nešto čudno ako me je štampa posle poraza od Barnlija brzo smenila. Mislim da se u drugim klubovima to ne dešava“, dodao je italijanski trener.

On je istakao da je srećan klubu, da će nastaviti da radi kao profesionalac i da „nikada neće odustati“.

„U fudbalu je veoma teško ostati u jednom klubu mnogo godina, posebno u Engleskoj. U prošlosti je bilo drugačije, ali sada su u Engleskoj srećni kada rano otpuste trenera. Pričamo o ostanku u Čelsiju, a istorija kluba je jasna, normalno je da mediji pišu o Čelsiju“, rekao je Konte.

Posle 22 kola u Premijer ligi Čelsi je treći na tabeli sa 46 bodova. Prvi je Mančester siti sa 62, a drugi je Mančester junajted sa 47 bodova.

