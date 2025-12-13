Košarkaš Barselone Klajburn i Voker iz Makabija najkorisniji igrači 15. kola Evrolige

Košarkaš Barselone Vil Klajburn i Loni Voker iz Makabija iz Tel Aviva proglašeni su danas za najkorisnije igrače (MVP) 15. kola Evrolige.

Klajburn i Voker su u pobedama svojih ekipa zabeležili po 33 indeksna poena, najviše od svih igrača u prethodnom kolu.

Klajburn je u pobedi Barselone nad Olimpijakosom (98:85) upisao 28 poena, tri skoka, tri ukradene lopte, dve asistencije, blokadu i dva iznuđena faula, dok je Voker u trijumfu Makabija nad Asvelom (92:84) zabeležio 29 poena, devet skokova, asistenciju i dva iznuđena faula.

Nakon Klajburna i Vokera, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imali su centar Partizana Tajrik Džouns i košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Den Oturu sa po 30 indeksnih poena.

Džouns je u pobedi crno-belih nad Crvenom zvezdom (79:76) upisao 15 poena, osam skokova, četiri ukradene lopte, asistenciju i sedam iznuđenih faulova, dok je Oturu u trijumfu nad Virtusom (79:74) zabeležio 21 poen, 10 skokova, ukradenu loptu, blokadu i pet iznuđenih faulova.

Jedan indeksni poen manje imao je krilni centar Makabija Roman Sorkin, koji je u pobedi nad Asvelom upisao 26 poena, sedam skokova, četiri blokade, asistenciju i šest iznuđenih faulova.

(Beta)

