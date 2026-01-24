Košarkaš Barselone Panter najkorisniji igrač 24. kola Evrolige

Košarkaš Barselone Kevin Panter proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 24. kola Evrolige.

Panter je u pobedi nad Asvelom 98:91 zabeležio 31 poen, četiri asistencije, dva skoka, dve ukradene lopte, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 34, najveći od svih igrača u prethodnom kolu i drugi najveći u njegovoj karijeri.

Bivšem kapitenu Partizana je ovo peto osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a drugo ove sezone.

Nakon Pantera, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je srpski centar u ekipi Dubaija Filip Petrušev sa 33 indeksna poena. Petrušev je u pobedi nad Parizom (99.79) upisao 21 poen, devet skokova, tri asistencije, ukradenu loptu i tri iznuđena faula.

Nakon toga sledi centar Virtusa Mouhamet Dijuf, koji je u porazu od Crvene zvezde (93:102) zabeležio indeks korisnosti 31, a zatim bek Olimpije iz Milana Šavon Šilds sa 29 indeksnih poena.

Po 28 indeksnih poena u prošlom kolu upisali su plejmejker Real Madrida Fakundo Kampaco i centar Barselone Tornike Šengelija.

(Beta)

