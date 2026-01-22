Košarkaš Crvene zvezde Ebuka Izundu najkorisniji igrač 23. kola Evrolige

Izundu je u utakmici protiv Monaka, u kojoj je njegova ekipa posle produžetka pobedila 100:96, za nepuna 22 minuta igre zabeležio 22 poena, 12 skokova, asistenciju, ukradenu loptu, blokadu, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 36, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Nigerijskom centru je ovo prva osvojena nagrada za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a on je danas postao i treći košarkaš Crvene zvezde kom je ove sezone pripalo priznanje za najkorisnijeg igrača kola tog takmičenja, nakon Džordana Nvore i Čime Monekea.

Nakon Izundua, najveće indekse korisnosti u prethodnom kolu zabeležili su košarkaš Valensije Kameron Tejlor sa 33 indeksna poena i Saša Vezenkov iz Olimpijakosa sa 32 indeksna poena.

Po 30 indeksnih poena u mečevima prošlog kola upisali su plejmejker Dubaija Mekinli Rajt i igrač Virtusa Karsen Edvards.

(Beta)

