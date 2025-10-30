Košarkaš Crvene zvezde Moneke i Fransisko iz Žalgirisa najkorisniji igrači sedmog kola Evrolige

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke i Silvejn Fransisko iz Žalgirisa proglašeni su danas za najkorisnije igrače (MVP) sedmog kola Evrolige.

Nigerijski i francuski košarkaš su zabeležili po indeks korisnosti 35, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Moneke je u utakmici protiv Asvela, u kojoj je njegova ekipa pobedila 79:65, upisao 24 poena, sedam skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte, dok je Fransisko u trijumfu nad Virtusom 86:65 imao 23 poena, 10 asistencija, tri skoka i blokadu.

Za Monekea je ovo ukupno četvrto osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige, dok je Fransisko drugi put proglašen za najkorisnijeg igrača kola tog međunarodnog klupskog takmičenja.

Ovo je i drugi put ove sezone da je igrač Crvene zvezde proglašen za MVP-a kola Evrolige, nakon što je to priznanje u četvrtom kolu pripalo Džordanu Nvori.

Nakon Monekea i Fransiska, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je krilni igrač Monaka Alfa Dijalo, koji je u pobedi nad Olimpijakosom (92:87) zabeležio 27 poena, tri skoka, tri asistencije, dve ukradene lopte i indeks korisnosti 32.

Potom slede krilni centar Bajern Minhena Ajzea Majk sa indeksom korisnosti 30 i plejmejker Monaka Majk Džejms sa indeksom 29. Bivši igrač Partizana je u pobedi Bajerna nad Real Madridom (90:84) upisao 29 poena i sedam skokova, dok je Džejms u trijumfu nad Olimpijakosom imao 23 poena i 10 asistencija.

(Beta)

