Košarkaš Denvera Džonson van terena minimum četiri nedelje

Džonson je povredu zadobio u utakmici protiv Dalasa, a novinar ESPN-a Šams Čaranija je naveo da će krilni centar Nagetsa ponovo biti pregledan u periodu od četiri do šest nedelja.

Džonson ove sezone u proseku beleži 11,7 poena, 3,6 skokova i 2,4 asistencije za ekipu Denvera, uz šut za tri poena od 42,9 odsto.

Od ostalih startera Denvera, zbog povreda su van terena i dalje Eron Gordon i Kristijan Braun.

Nagetsi, za koje igra i srpski centar Nikola Jokić, su treći na tabeli Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa 21 pobedom i osam poraza.

(Beta)

