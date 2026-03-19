Košarkaš Detroita Kejd Kaningem van terena duži vremenski period zbog kolapsa pluća

Košarkaš Detroita Kejd Kaningem odsustvovaće sa terena "duži vremenski period" zbog kolapsa pluća, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Poznati insajder Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), novinar ESPN-a Šams Čaranija naveo je da je u pitanju blaži oblik kolapsa pluća i da, iako Detroit i dalje ne zna koliko će tačno trajati oporavak Kaningema, će američki plejmejker sa terena odsustvovati barem „nekoliko nedelja“.

„Pistonsi se nadaju da će se u najboljem slučaju Kejd Kaningem vratiti za plej-of, sad da li će to biti pred početak plej-ofa ili malo nakon početka plej-ofa. Postoji neizvesnost u vezi terapije, kako će to da izgleda“, rekao je Čaranija u emisiji na ESPN-u.

Plej-of NBA lige počinje 18. aprila, a Kaningem je ove sezone najbolji strelac (24,5 poena u proseku) i asistent (9,9 asistencija u proseku) ekipe Detroita, koja je prva na tabeli Istočne konferencije sa skorom 49/19.

Kaningem, prvi pik na draftu 2021. godine, ove sezone je drugi put u svojoj karijeri proglašen i za ol-stara NBA lige.

(Beta)

