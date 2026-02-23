Košarkaš Dilan Osetkovski se vraća u Partizan

Američki košarkaš Dilan Osetkovski ponovo će igrati za Partizan, pošto mu je ukinuta suspenzija za kršenje antidoping pravila, saopštio je danas beogradski klub.

„Dilan Osetkovski će ponovo igrati za Partizan. Pravni zastupnici igrača su isposlovali privremenu meru po kojoj je suspenzija ukinuta, što je potvrđeno i od strane FIBA. Praktično, to znači da više ne postoje prepreke i da Dilan Osetkovski može da igra za Partizan. Kada je čitav slučaj u pitanju, interesi crno-belih su u potpunosti pravno zaštićeni“, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

Osetkovski je 13. februara suspendovan odlukom španske antidoping agencije, a Partizan je naveo da je prošlog leta od nadležnih institucija dobio potvrdu da je prethodni postupak protiv igrača okončan u njegovu korist, što je i omogućilo njegov dolazak u Partizan, kao i da o eventualnom pokretanju novog postupka nije bio obavešten.

Crno-beli su potom raskinuli ugovor sa Osetkovskim.

Američki krilni centar je 2023. godine bio pozitivan na marihuanu, zbog čega mu je svojevremeno propao transfer iz Unikahe u Barselonu.

