Košarkaš Efesa Papajanis van terena osam meseci zbog povrede kolena

Košarkaš Efesa Jorgos Papajanis odsustvovaće sa terena osam meseci zbog povrede kolena, saopštio je danas turski klub.

„Jorgos Papajanis, koji će uskoro biti operisan zbog povrede prednjeg ukrštenog ligamenta levog kolena, biće odsutan sa terena oko osam meseci“, piše u objavi Efesa na društvenoj mreži Iks (X).

Papajanis je povredu zadobio u petak na utakmici protiv svog bivšeg kluba Panatinaikosa, nakon što je nezgodno doskočio, a očekuje se da će propustiti ostatak sezone u Evroligi, koja se završava u maju.

Grčki centar je u Efes došao nakon završetka prošle sezone, u kojoj je igrao za Monako.

On je za klub iz Kneževine u Evroligi prošle sezone u proseku beležio 7,3 poena i 3,4 skoka, a bio je i lider tog takmičenja po blokadama sa 1,4 po utakmici nakon regularnog dela.

Efes je saopštio i da će Erdžan Osmani biti odsutan sa terena tri nedelje, zbog povrede levog ramena koju je zadobio na utakmici protiv Panatinaikosa.

Efes, koji sa klupe predvodi srpski trener Igor Kokoškov, zauzima 16. mesto na tabeli Evrolige sa dve pobede i tri poraza.

(Beta)

