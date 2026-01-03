Košarkaš Fenerbahčea Boldvin najkorisniji igrač 19. kola Evrolige

Boldvin je u utakmici protiv Baskonije, u kojoj je njegova ekipa pobedila 108:93, zabeležio 24 poena, sedam asistencija, četiri skoka, blokadu, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 29, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu.

Američkom beku je ovo ukupno osmo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige.

Veći indeks korisnosti od Boldvina u prethodnom kolu imali su samo bek Panatinaikosa Kendrik Nan, sa 40 indeksnih poena, i košarkaš Pariza Nadir Hifi, sa 30 indeksnih poena, ali zbog poraza svojih ekipa nisu uspeli da osvoje nagradu za najkorisnijeg igrača kola.

Plejmejker Efesa Nik Vajler-Beb je u porazu od Crvene zvezde (65:87) upisao indeks korisnosti 28, dok su bek Crvene zvezde Džordan Nvora, srpski centar u ekipi Olimpijakosa Nikola Milutinov i košarkaš Bajerna Dejvid Mekormak imali po 27 indeksnih poena u prethodnom kolu.

(Beta)

