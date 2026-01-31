Košarkaš Filadelfije Pol Džordž suspendovan na 25 utakmica zbog kršenja antidoping pravila

Košarkaš Filadelfije Pol Džordž suspendovan je danas na 25 utakmica zbog kršenja antidoping programa, saopštila je Američka profesionalna košarkaška liga (NBA).

NBA nije precizirala o kakvom prekršaju je reč niti o kojoj supstanci se radi, a Džordž je u saopštenju I-Es-Pi-Enu (ESPN) naveo da je uzeo nešto što je bilo „neprikladno“.

„Tokom proteklih nekoliko godina, pričao sam o važnosti mentalnog zdravlja i tokom nedavnog lečenja sopstvenog problema, napravio sam grešku uzimajući neprikladan lek“, naveo je Džordž.

On se izvinio ekipi i navijačima, rekavši da preuzima punu odgovornost za svoje postupke.

Suspenzija od 25 utakmica, prema uslovima sporazuma između NBA i Udruženja košarkaša lige, nagoveštava da je ovo prvi prekršaj za Džordža. Suspenzija počinje od noćas od utakmice protiv Nju Orleansa.

Suspenzija će ga koštati oko 11,7 miliona dolara od njegove plate od 51,7 miliona dolara, odnosno 469.691 dolara po utakmici.

Očekuje se da će se vratiti na teren 25. marta, u utakmici protiv Čikaga.

Džordž je u proseku u 27 utakmica ove sezone postizao 16 poena.

(Beta)

