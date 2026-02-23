Košarkaš Finiksa Bruks van terena od četiri do šest nedelja zbog preloma šake

Košarkaš Finiksa Dilon Bruks odsustvovaće sa terena od četiri do šest nedelja zbog preloma leve šake, preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Bruks (30) je prelom šake doživeo u utakmici protiv Orlanda, koja je bila odigrana u noći između subote i nedelje.

Kanadski bek ove sezone u proseku beleži 20,9 poena, 3,7 skokova i 1,8 asistencija za ekipu Sansa.

Finiks je sedmi na tabeli Zapadne konferencije Američke profesionalne košarkaške lige (NBA) sa 33 pobede i 25 poraza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com