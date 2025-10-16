Košarkaš Golden Stejta kažnjen sa 35.000 dolara zbog neprimerenog kontakta sa sudijom

Košarkaš Golden Stejta Džonatan Kuminga kažnjen je danas sa 35.000 dolara zbog neprimerenog kontakta sa sudijom tokom pripremne utakmice protiv Portlanda, uoči nove sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Golden Stejt je 14. oktobra pobedio Portland 118:111, a Kuminga je 0,9 sekundi pre kraja druge četvrtine nezadovoljan odlukom da ne dosudi prekršaj, otišao do sudije da protestuje. On je zatim nastavio da prati sudiju i tada je dobio teničku grešku i isključenje.

Nova sezona NBA lige počinje sledeće sedmice, a Voriorsi će u prvom kolu igrati protiv Los Anđeles Lejkersa, u noći između srede i četvrtka.

(Beta)

