Košarkaš Hjustona Fini-Smit propušta početak sezone u NBA ligi

Košarkaš Hjustona Dorijan Fini-Smit najverovatnije će propustiti početak sezone u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA), pošto se i dalje oporavlja od operacije skočnog zgloba.

Trener Hujustona Ime Udoka upitan je danas posle treninga da li bi Fini-Smit mogao da bude spreman za prvu utakmicu u sezoni 21. oktobra protiv Oklahome.

„Ne, verovatno neće biti spreman“, rekao je Udoka.

Trener je dodao da ne zna kada će Fini-Smit debitovati za Roketse.

Fini-Smit je ovog leta potpisao četvorogodišnji ugovor vredan gotovo 53 miliona dolara. Prošlu sezonu proveo je u Los Anđeles Lejkersima, a u junu je podvrgnut operaciji levog skočnog zgloba kako bi izlečio dugotrajnu povredu.

Udoka je rekao da košarkaš nije dobio dozvolu da trenira uz kontakt, ali da učestvuje u šuterskim treninzima.

Fini-Smit je devet godina u NBA ligi, a prošle sezone u proseku je postizao 7,9 poena uz 3,6 skoka po utakmici.

Igrao je još i za Dalas i Bruklin, a tokom karijere ukupno je prosečno postizao 8,3 poena uz 4,5 skokova.

(Beta)

