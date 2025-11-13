Košarkaš LA Klipersa Bredli Bil slomio kuk i završio sezonu

Bil će naredne sedmice biti podvrgnut operaciji i očekuje se da će se potpuno oporaviti za šest do devet meseci, saopštili su noćas Klipersi.

„Ovo je vrlo, vrlo slučajna povreda. Hirurg je rekao da je to skoro kao da ste doživeli saobraćajnu nesreću. Ovo je atipična košarkaška povreda“, rekao je predsednik košarkaških operacija Los Anđeles Klipersa Lorens Frenk.

Bil se povredio prošle subote u drugoj četvrtini utakmice protiv Finiksa. Narednog dana išao je na preglede magnetom i skenerom, kada je potvrđeno da je slomio kuk.

„Oseća se kao da nas je izneverio time što se povredio. Užasno se oseća jer nije tu za saigrače. Nadao se da će imati zaista, zaista dobru godinu“, naveo je Frenk.

Bil je ove sezone odigrao šest utakmica i prosečno je postizao 8,2 poena uz 1,7 asistencija. On je u julu potpisao dvogodišnji ugovor vredan 11 miliona dolara, nakon što su otkupljene poslednje dve godine njegovog ugovora sa Finiksom.

Drugi košarkaš Klipersa Kavaj Lenard odsustvovaće neko vreme zbog povrede skočnog zgloba i stopala.

„Ne radi se samo o uganuću skočnog zgloba, on je uganuo i stopalo. On zaista dobro napreduje“, dodao je Frenk.

Lenard je propustio pet poslednjih utakmica i nekoliko puta dnevno ide na terapije. On će putovati sa ekipom na predstojećih sedam utakmica na gostovanjima.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com