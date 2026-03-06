Košarkaš LA Klipersa Niderhauzer završio sezonu zbog povrede

Košarkaš Los Anđeles Klipersa Janik Konan Niderhauzer pokidao je ligament desnog stopala i završio je svoju prvu sezonu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Švajcarski centar povredio se u noći između srede i četvrtka u pobedi Klipersa protiv Indijane 130:107.

Klub iz Los Anđelesa saopštio je da će 20-godišnji košarkaš biti podvrgnut operaciji i da je oštetio ligamente ili kosti u srednjem delu stopala.

Niderhauzer je u 41 utakmici u proseku postizao 4,3 poena i imao je 2,9 skoka.

On je prošle godine izabran kao 30. pik na draftu. Sezonu je počeo u razvojnoj ligi, ali su Klipersi trejdovali Ivicu Zubca prošlog meseca, pa je Niderhauzer dobio veću minutažu.

U poslednjih pet utakmica šutirao je 52 odsto iz igre i u proseku je za 18 minuta postizao 8,2 poena i imao je 6,2 skoka.

(Beta)

