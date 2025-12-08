Košarkaš Majamija Rozir rekao da nije kriv za pomaganje kockarima

Košarkaš Majamija Teri Rozir izjasnio se danas da nije kriv po optužbama da je pomagao kockarima da se klade na njegov učinak u utakmicama u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Rozir se formalno izjasnio o krivici tokom saslušanja pred saveznim sudom u Bruklinu po optužbama za prevaru putem interneta i pranje novca. Tužioci su naveli da se Rozir urotio sa prijateljima da im pomogne da dobiju opklade na njegov nastup u utakmici protiv Šarlota u martu 2023. godine.

On je pušten na slobodu uz kauciju od tri miliona dolara, obezbeđenu njegovom kućom na Floridi. Sudija Klej Kamiski mu je naložio da se ne kocka, ne poseduje nikakvo vatreno oružje i da nema kontakt sa žrtvama, optuženima i svedocima u slučaju.

Rozir je predao pasoš i organičeno mu je putovanje između Floride, Ohaja i Njujorka, osim ako nije prethodno odobreno.

Obučen u sivo odelo, 31-godišnji košarkaš nije govorio na sudu, osim što je odgovarao na pitanja sudije sa „da“ ili „ne“.

Prethodno, pojavio se pred federalnim sudijom 23. oktobra u Orlandu, kada su tužioci prvi put objavili optužnicu.

Jedan od njegovih advokata Džim Trasti tada je negirao optužbe, rekavši da njegov klijent „nije kockar i da se raduje pobedi u ovoj borbi“.

Više od 30 ljudi uhapšeno je u sklopu federalne istrage nelegalnih kockarskih operacija povezanih sa profesionalnim sportom, uključujući i nekoliko članova mafije. Trener Portlanda Čonsi Bilaps rekao je da nije kriv u posebnoj šemi nameštanja nelegalnih poker igara sa visokim ulozima koje je podržavala mafija.

Tužici su rekli da je Rozir obavestio kladioničare da namerava da prevremeno napusti utakmicu protiv Nju Orelansa zbog navodne povrede, omogućavajući im da se klade i da zarađuju desetine hiljada dolara.

Rozir je igrao prvih devet minuta i 36 sekundi utakmice pre nego što je napustio teren zbog problema sa stopalom. On nije igrao ponovo te sezone.

Rozir i Bilaps su na neplaćenom odsustvu u svojim klubovima dok se ne završe sudski postupci.

Tokom 10-godišnje NBA karijere Rozir je zaradio oko 160 miliona dolara. On je bio prvi pik na draftu Bostona 2015. godine. Šarlot ga je prošle godine trejdovao u Majami.

