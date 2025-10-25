Košarkaš Makabija Sorkin najkorisniji igrač šestog kola Evrolige

Košarkaš Makabija iz Tel Aviva Roman Sorkin proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) šestog kola Evrolige.

Sorkin je u utakmici protiv Real Madrida, u kojoj je njegova ekipa pobedila 92:91, zabeležio 21 poen, šest skokova, tri asistencije, dve blokade, četiri iznuđena faula i indeks korisnosti 30, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu.

Krilni centar Makabija je tako prvi put u svojoj karijeri osvojio nagradu za MVP-a kola Evrolige.

Veći indeks korisnosti od Sorkina u prethodnom kolu zabeležio je samo košarkaš Olimpije iz Milana Leandro Bolmaro sa indeksom 37, ali argentinski bek zbog poraza svoje ekipe nije mogao da osvoji priznanje za MVP-a kola. Bolmaro je u porazu od Valensije 100:103 upisao 31 poen, četiri skoka, tri asistencije, ukradenu loptu, blokadu i sedam iznuđenih faulova.

Treći najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu zabeležio je krilni centar Real Madrida Trej Lajls sa indeksom 29, dok je plejmejker Asvela Nando de Kolo upisao indeks korisnosti 27.

Peto mesto po indeksu korisnosti u prethodnom kolu pripalo je beku Crvene zvezde Džordanu Nvori, koji je u pobedi nad Baskonijom 90:72 zabeležio 19 poena, sedam skokova, šest asistencija, ukradenu loptu, blokadu, šest iznuđenih faulova i indeks korisnosti 26.

(Beta)

