Košarkaš Mege Bogoljub Marković najefikasniji igrač petog kola ABA lige

Srpski centar je u utakmici protiv Ilirije, u kojoj je njegova ekipa pobedila 109:83, zabeležio 30 poena, sedam skokova, tri asistencije, 11 iznuđenih faulova i indeks korisnosti 35, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Ovo je drugi put da igrač Mege ove sezone osvaja priznanje za MVP-a kola ABA lige, nakon što je Savo Drezgić bio najkorisniji igrač drugog kola tog regionalnog takmičenja.

Nakon Markovića, najveće indekse korisnosti u prethodnom kolu zabeležili su krilni centar FMP-a Filip Rebrača i Danilo Nikolić iz subotičkog Spartaka sa po indeksom 28.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com