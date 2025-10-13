Košarkaš Mege Drezgić najkorisniji igrač drugog kola ABA lige

Košarkaš Mege Savo Drezgić proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) drugog kola regionalne ABA lige.

Drezgić je u utakmici protiv Bosne, u kojoj je njegova ekipa pobedila 106:88, zabeležio 24 poena, pet skokova, četiri asistencije, dve ukradene lopte i indeks korisnosti 31, najveći od svih igrača čiji su timovi pobedili u prethodnom kolu, piše na sajtu ABA lige.

Najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu zabeležio je košarkaš Splita Tejvon Majers sa indeksom 32, ali američki bek zbog poraza svoje ekipe od Partizana (81:86) nije mogao da osvoji priznanje za MVP-a kola.

(Beta)

