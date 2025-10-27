Košarkaš Minesote Edvards van terena najmanje nedelju dana zbog problema sa tetivom

Košarkaš Minesote Entoni Edvards pauziraće najmanje nedelju dana zbog problema sa desnom tetivom, saopštio je večeras njegov klub.

Edvards je istegao tetivu na početku utakmice protiv Indijane (114:110), igrane u noći između nedelje i ponedeljka u NBA ligi.

On je danas podvrgnut pregledima i ustanovljeno je da je istegao tetivu, a klub je saopštio da će 24-godišnji košarkaš za nedelju dana ponovo biti pregledan.

Edvards će propustiti najmanje tri utakmice, a Minesota će u prvih 10 dana novembra igrati šest utakmica, od kojih pet na gostujućem terenu.

On je propustio samo tri utakmice u svakoj od poslednje tri sezone. Pre povrede igrao je u 426 od mogućih 445 utakmica u karijeri, uključujući plej-of.

(Beta)

