Košarkaš Monaka Džejms najkorisniji igrač devetog kola Evrolige

Džejms je u utakmici protiv Makabija iz Tel Aviva, u kojoj je njegova ekipa posle produžetka pobedila 112:107, zabeležio 34 poena, sedam asistencija, šest skokova, dve ukradene lopte, devet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 37, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Plejmejker Monaka, kome je ovo ukupno 12. osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige, je na utakmici protiv Makabija postao i igrač sa najvećim brojem ukupnih indeksnih poena u istoriji Evrolige sa 5.617, prestigavši Nanda de Koloa na prvom mestu večne liste.

Nakon Džejmsa, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je bek Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant, koji je u pobedi nad Dubaijem (109:97) zabeležio 25 poena, sedam skokova, tri asistencije, blokadu, osam iznuđenih faulova i indeks korisnosti 36.

Zatim sledi krilni igrač Virtusa Saliju Nijang, koji je u porazu od Baskonije (76:87) upisao 18 poena, 12 skokova, tri asitencije, ukradenu loptu, blokadu i indeksom korisnosti 35.

Po 34 indeksnih poena imali su plejmejker Efesa Pi Džej Doužer i krilni igrač Dubaija Dvejn Bejkon. Bivši igrač Partizana je u porazu Efesa od Olimpije iz Milana (93:97) zabeležio 34 poena, četiri asistencije, dve ukradene lopte i dve blokade, dok je Bejkon u porazu od Hapoela upisao 36 poena, pet skokova, dve asistencije i devet iznuđenih faulova.

(Beta)

