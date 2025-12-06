Košarkaš Monaka Okobo najkorisniji igrač 14. kola Evrolige

Okobo je u utakmici protiv Pariza, u kojoj je njegova ekipa pobedila 125:104, zabeležio 26 poena, osam asistencija, četiri skoka, tri ukradene lopte, četiri iznuđena faula i indeks korisnosti 39, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Francuskom beku je ovo ukupno četvrto osvojeno priznanje za najkorisnijeg igrača kola Evrolige u karijeri, dok je ovim postao i treći košarkaš Monaka koji je ove sezone osvojio nagradu za MVP-a kola tog međunarodnog klupskog takmičenja, nakon Nikole Mirotića i Majka Džejmsa.

Drugi najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu zabeležio je košarkaš Partizana Dvejn Vašington. Američki bek je u pobedi nad Bajernom 92:85 upisao 22 poena, šest asistencija, skok, ukradenu loptu, devet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 31.

Sledeći na listi najvećih indeksa korisnosti u prošlom kolu je centar Bajerna Johanes Fojtman, koji je u porazu od crno-belih zabeležio 10 poena, 18 skokova, sedam asistencija, dve ukradene lopte, blokadu, pet iznuđenih faulova i indeks korisnosti 29.

Potom slede plejmejker Valensije Darijus Tompson sa indeksom 28 i centar Partizana Tajrik Džouns sa 27 indeksnih poena. Tompson je u pobedi nad Panatinaikosom zabeležio 19 poena, osam skokova, šest asistencija i dve ukradene lopte, dok je Džouns u trijumfu nad Bajernom upisao 21 poen, 10 skokova, asistenciju i tri iznuđena faula.

(Beta)

