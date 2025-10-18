Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač petog kola Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola Evrolige.

Vezenkov je u utakmici protiv Makabija iz Tel Aviva, u kojoj je njegova ekipa pobedila 95:94, zabeležio 23 poena, 10 skokova, dve asistencije, dva iznuđena faula i indeks korisnosti 31, najveći u prethodnom kolu, piše na sajtu Evrolige.

Krilni centar Olimpijakosa je tako osvojio svoje drugo priznanje za MVP-a kola Evrolige ove sezone, ukupno 16. u svojoj karijeri, čime se izjednačio sa Nandom de Koloom na drugom mestu na večnoj listi.

Nakon Vezenkova, najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu sa indeksom 30 su imali srpski centar Nikola Milutinov iz Olimpijakosa i krilni igrač Panatinaikosa Džedi Osman.

Milutinov je u pobedi nad Makabijem zabeležio 23 poena, pet skokova i osam iznuđenih faulova, dok je Osman u trijumfu nad Efesom 95:81 upisao 29 poena, pet skokova i pet iznuđenih faulova.

Indeks korisnosti 29 je u prethodnom kolu zabeležio centar Hapoela iz Tel Aviva Den Oturu, dok su indeks 28 upisali krilni igrač Žalgirisa Arnas Butkevičijus, plejmejker Virtusa Karsen Edvards i srpski krilni centar Filip Petrušev iz Dubaija.

Petrušev je u pobedi nad Barselonom 83:78 zabeležio 23 poena, osam skokova i jednu blokadu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com