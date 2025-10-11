Košarkaš Olimpijakosa Vezenkov najkorisniji igrač trećeg kola Evrolige

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) trećeg kola Evrolige.

Vezenkov je u utakmici protiv Dubaija, u kojoj je njegova ekipa pobedila 86:67, zabeležio 25 poena, 11 skokova, asistenciju, blokadu, četiri iznuđena faula i indeks korisnosti 34, najveći od svih igrača u prethodnom kolu, piše na sajtu Evrolige.

Krilni centar Olimpijakosa je tako osvojio svoje ukupno 15. priznanje za MVP-a kola Evrolige, i nalazi se na trećem mestu večne liste, iza Šejna Larkina (19 osvojenih nagrada za MVP-a kola) i Nanda de Koloa (16 osvojenih nagrada za MVP-a kola).

Drugi najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imali su krilni centar Crvene zvezde Čima Moneke i bek Barselone Kevin Panter sa indeksom 31.

Moneke je u pobedi Crvene zvezde nad Fenerbahčeom 86:81 zabeležio 20 poena, 12 skokova, po dve ukradene lopte i blokade, asistenciju i tri iznuđena faula, dok je Panter u trijumfu nad Valensijom 108:102 upisao 27 poena, sedam asistencija, skok i četiri iznuđena faula.

Nakon njih slede bek Efesa Ajzea Kordinije sa indeksom korisnosti 30 i njegov rival u utakmici prethodnog kola, centar Partizana Tajrik Džouns sa indeksom 28.

Kordinije je u porazu od Partizana 87:93 zabeležio 24 poena, četiri skoka, asistenciju, ukradenu loptu i šest iznuđenih faulova, dok je Džouns u tom duelu upisao 16 poena, osam skokova, od kojih su pet bili ofanzivni, po tri asistencije i ukradene lopte, i četiri iznuđena faula.

(Beta)

