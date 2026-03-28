Košarkaš Partizana Sterling Braun najkorisniji igrač 34. kola Evrolige

Košarkaš Partizana Sterling Braun proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) 34. kola Evrolige.

Braun je u utakmici protiv Valensije, u kojoj je njegova ekipa posle dva produžetka pobedila 110:104, zabeležio 31 poen, sedam skokova, dve asistencije, ukradenu loptu, šest iznuđenih faulova i indeks korisnosti 32, najveći od svih igrača čije su ekipe pobedile u prethodnom kolu.

Američkom beku je ovo prvo osvojeno priznanje za MVP-a kola Evrolige u karijeri, a ovo je ujedno i prvi put da je košarkašu Partizana ove sezone pripala nagrada za najkorisnijeg igrača kola tog takmičenja.

Veće indekse korisnosti od Brauna u prethodnom kolu imali su jedino bek Efesa Džordan Lojd, sa 35 indeksnih poena, i košarkaš Monaka Eli Okobo, sa 34 indeksna poena, ali zbog poraza svojih ekipa oni nisu mogli da osvoje priznanje za MVP-a kola.

Nakon Lojda, Okoba i Brauna, najveće indekse korisnosti u prošlom kolu zabeležili su krilni centar Olimpije iz Milana Zek Ledej i bek Hapoela iz Tel Aviva Elajdža Brajant sa po 31 indeksnim poenom.

(Beta)

