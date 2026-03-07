Košarkaš Partizana Vašington van terena nekoliko nedelja zbog povrede lista

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington odsustvovaće sa terena "nekoliko nedelja" zbog povrede lista, saopštio je danas beogradski klub.

Partizan je naveo da je Vašington bol mišića u gornjem delu lista prijavio na treningu u petak, nakon čega je upućen na dodatne preglede, i da će trajanje njegovog oporavka biti potvrđeno posle kontrole.

Američki bek se nedavno oporavio od povrede zbog koje je propustio šest uzastopnih utakmica, a ponovo će biti odsutan sa terena nakon samo šest odigranih mečeva posle oporavka od prvobitne povrede.

Vašington je najbolji strelac Partizana ove sezone. U Evroligi u proseku beleži 14,9 poena, dok je u regionalnoj ABA ligi ujedno i najbolji strelac takmičenja sa 22,8 postignutih poena u proseku.

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli Evrolige sa devet pobeda i 20 poraza, dok je u plej-ofu ABA lige drugi na tabeli sa skorom 16/1.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com