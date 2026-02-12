Košarkaš San Antonija Dieron Foks menja Adetokumba na Ol-star turniru NBA lige

Košarkaš San Antonija Dieron Foks zameniće povređenog Janisa Adetokumba na ovogodišnjem Ol-star turniru Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Adetokumbo će Ol-star turnir propustiti zbog povrede lista, pa je Foks tako drugi put u svojoj karijeri izabran za ol-stara NBA lige.

Foks ove sezone u proseku beleži 19,4 poena, 6,3 asistencije i 3,8 skokova za ekipu Sparsa, koja zauzima drugo mesto na tabeli Zapadne konferencije sa skorom 38/16.

Na Ol-star turniru će igrači biti podeljeni u tri ekipe – dve sačinjene od američkih igrača i jednu u kojoj će igrati igrači iz ostalih zemalja sveta. Svaku ekipu će činiti minimum osam igrača.

Foks će na Ol-star turniru nastupiti u ekipi američkih igrača pod nazivom SAD Pruge, za koju će igrati i Džejlen Braun, Džejlen Branson, Kevin Durent, Lebron Džejms, Kavaj Lenard, Donovan Mičel i Brendon Ingram.

Njegov klupski saigrač Francuz Viktor Vembanjama je takođe izabran za ol-stara i na turniru će igrati za ekipu Sveta, sačinjenu od igrača iz ostalih zemlja, koju će sa klupe predvoditi srpski trener Darko Rajaković.

Uz Vembanjamu, u ekipi Sveta će igrati i srpski centar Nikola Jokić, Luka Dončić, Deni Avdija, Alperen Šengun, Džamal Marej, Paskal Sijakam, Karl-Entoni Tauns i Norman Pauel, koji je danas prebačen iz ekipe SAD Pruge.

U poslednjom timu na turniru, ekipi američkih igrača pod nazivom SAD Zvezde, igraće Devin Buker, Kejd Kaningem, Džejlen Duren, Entoni Edvards, Čet Holmgren, Džejlen Džonson, Tajris Meksi i Skoti Barns.

Turnir će biti odigran po sistemu „raund robin“ (svako sa svakim), nakon čega će dva tima sa najboljim skorom igrati u finalu. Utakmice će trajati po 12 minuta.

Ol-star turnir je na programu 15. februara u gradu Inglvud, u saveznoj državi Kalifornija.

(Beta)

