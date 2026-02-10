Košarkaš Toronta Brendon Ingram menja Karija na Ol-star turniru NBA lige

Košarkaš Toronta Brendon Ingram zameniće povređenog Stefena Karija na ovogodišnjem Ol-star turniru Američke profesionalne košarkaške lige (NBA), preneo je danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Kari će Ol-star turnir propustiti zbog povrede desnog kolena, pa je Ingram tako drugi put u svojoj karijeri izabran za ol-stara NBA lige.

Ingram ove sezone u proseku beleži 22 poena, 5,8 skokova i 3,7 asistencija za ekipu Reptorsa, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković.

Na Ol-star turniru će igrači biti podeljeni u tri ekipe – dve sačinjene od američkih igrača i jednu u kojoj će igrati igrači iz ostalih zemalja sveta. Svaku ekipu će činiti minimum osam igrača.

Ingram će na Ol-star turniru nastupiti u ekipi američkih igrača pod nazivom SAD Pruge, za koju će igrati i Džejlen Braun, Džejlen Branson, Kevin Durent, Lebron Džejms, Kavaj Lenard, Donovan Mičel i Norman Pauel.

Njegov klupski saigrač Skoti Barns je takođe izabran za ol-stara i na turniru će igrati za drugu ekipu američkih igrača, SAD Zvezde, uz Devina Bukera, Kejda Kaningema, Džejlena Durena, Entonija Edvardsa, Četa Holmgrena, Džejlena Džonsona i Tajrisa Meksija.

Ekipu Sveta, sačinjenu od igrača iz ostalih zemalja, sa klupe će predvoditi Rajaković, a u njoj će igrati srpski centar Nikola Jokić, Luka Dončić, Janis Adetokumbo, Deni Avdija, Alperen Šengun, Viktor Vembanjama, Džamal Marej, Paskal Sijakam i Karl-Entoni Tauns.

Turnir će biti odigran po sistemu „raund robin“ (svako sa svakim), nakon čega će dva tima sa najboljim skorom igrati u finalu. Utakmice će trajati po 12 minuta.

Ol-star turnir je na programu 15. februara u gradu Inglvud, u saveznoj državi Kalifornija.

(Beta)

