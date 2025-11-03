Košarkaš Žalgirisa Fransisko najkorisniji igrač Evrolige u oktobru

Fransisko, koji je već poznat po dinamičnoj igri, povećao je svoj uticaj u ekipi kombinacijom poena i dodvanjima i predvodio je Žalgiris do prvog mesta na tabeli Evrolige, navodi se u saopštenju na sajtu takmičenja.

Ekipa iz Kaunasa ostvarila je šest pobeda i pretrpela dva poraza, a Fransisko je prvi put u karijeri dobio priznanje za MVP meseca.

On je u oktobru postizao 14,9 poena po utakmici, uz indeks od 18,9 poena, što je drugi najbolji indeks među bekovima.

„Sjajno je biti MVP meseca, nisam to očekivao, zaista sam srećan. Plešem u sebi. To mi mnogo znači pošto je tu mnogo talentovanih igrača. Nisam očekivao da budem MVP Evrolige, sve što sam želeo je da se pobrinem da pobeđujemo sa timom koji imamo i da budemo srećni zbog pobeda. Želim da odemo u plej-of, to je najbolji deo, to želimo, to je naš cilj“, rekao je Fransisko.

On je za dva poena šutirao 54,1 odsto, a za tri pona 40,4 odsto. Postigao je najmanje jednu trojku u svakoj utakmici, šest puta je postigao dvocifreni broj poena i imao je najmanje sedam asistencija u pet utakmica.

Žalgiris je u oktobru pobedio Monako, Fenerbahče, Bajern Minhen, Barselonu, Virtus i Asvel.

(Beta)

