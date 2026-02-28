Košarkaš Zvezde Plavšić prešao na pozajmicu u turskog drugoligaša Bordo

Košarkaš Crvene zvezde Uroš Plavšić prešao je na pozajmicu do kraja sezone u turski drugoligaški klub Bordo, saopštili su danas crveno-beli.

„Uroš će u novom klubu sakupljati neophodne minute do kraja ove takmičarske sezone“, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

Zvezda je zahvalila Plavišicu na ogromnom doprinosu u osvajanju prvog trofeja u aktuelnoj sezoni i poželela mu je mnogo uspeha i zdravlja.

Plavšić nije imao veliku minutažu ove sezone i imao je problema sa povredom.

(Beta)

