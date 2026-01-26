Košarkaši Atlante pobedili Indijanu u NBA ligi

Košarkaši Atlante pobedili su večeras na svom terenu Indijanu 132:116 (34:38, 26:26, 35:28, 37:24), i zabeležili svoj treći uzastopni trijumf u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA).

Najefikasniji u ekipi Atlante bio je Si Džej Mekolum sa 23 poena, uz osam skokova i sedam asistencija. Dajson Denijels je dodao 22 poena i devet asistencija, Nikel Aleksander-Voker je postigao 21 poen, dok je Džejlen Džonson upisao 15 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Onjeka Okongvu je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 12 poena i 10 skokova.

U ekipi Indijane najefikasniji je bio Paskal Sijakam sa 26 poena, uz devet skokova. Eron Nesmit je dodao 18 poena, dok su Ti Džej Mekonel i Benedikt Maturin postigli po 16 poena.

Endru Nembhard je utakmicu završio sa šest poena i 13 asistencija.

Atlanta se nalazi na 10. poziciji na tabeli Istočne konferencije sa 23 pobede i 25 poraza, dok Indijana zauzima pretposlednje, 14. mesto sa skorom 11/36.

Atlanta će u svojoj narednoj utakmici igrati na gostujućem terenu protiv Bostona, dok će Indijana dočekati Čikago.

