Košarkaši Borca izgubili od Beča i pretrpeli četvrti uzastopni poraz u plej-autu ABA lige

Košarkaši Borca iz Čačka izgubili su večeras na gostujućem terenu od Beča 81:84 (11:26, 24:17, 23:17, 23:24), u utakmici šestog kola plej-auta ABA lige, i pretrpeli svoj četvrti uzastopni poraz u tom regionalnom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Borca bio je Džošua Pjer Luis sa 22 poena. Aleksa Uskoković je dodao 17 poena, dok je Pavle Nikolić postigao 11 poena.

U ekipi Beča najefikasniji je bio Sulejman Boum sa 39 poena, uz šest skokova i šest asistencija. Tekele Koton je dodao 11 poena, dok je Lovre Runjić postigao devet poena.

Borac zauzima peto mesto na tabeli plej-auta sa sedam pobeda i 15 poraza, dok je Beč drugi sa skorom 8/14.

Borac će u narednom kolu u Čačku dočekati Zadar, dok će Beč igrati na gostujućem terenu u Podgorici protiv Studentskog centra.

(Beta)

