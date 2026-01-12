Košarkaši Borca izgubili od Dubaija i pretrpeli treći uzastopni poraz u ABA ligi

Košarkaši Borca iz Čačka izgubili su večeras na gostujućem terenu od Dubaija 79:90 (23:19, 14:22, 15:27, 27:22), u utakmici 14. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige, i pretrpeli treći uzastopni poraz u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Borca bio je Diante Boldvin sa 20 poena. Marko Jošilo je dodao 16 poena, Nikola Manojlović je upisao 14 poena, dok je Aleksa Uskoković postigao 11 poena.

U ekipi Dubaija najefikasniji je bio Dvejn Bejkon sa 15 poena. Klemen Prepelič je dodao 14 poena, Kenan Kamenjaš je upisao 13 poena i sedam skokova, dok je Mekinli Rajt postigao 12 poena.

Srpski krilni igrač u ekipi Dubaija Nemanja Dangubić je za 21 minut igre zabeležio 11 poena i četiri skoka, dok je njegov sunarodnik i klupski saigrač Filip Petrušev za 19 minuta igre upisao četiri poena, pet skokova i pet asistencija.

Borac je sedmi na tabeli Grupe A sa tri pobede i devet poraza, dok je Dubai prvi sa skorom 12/0.

Borac će u narednom kolu u Čačku dočekati Split, dok će Dubai igrati na gostujućem terenu protiv Kluža.

(Beta)

