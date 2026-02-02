Košarkaši Borca pobedili FMP u ABA ligi

Ekipu iz Čačka predvodili su Marko Jošilo sa 18 poena, 11 skokova i šest asistencija i Džošua Pjer-Luis sa 17 poena. Pavle Nikolić pobedi je doprineo sa 16 poena i šest skokova, a Aleksa Uskoković sa 15 poena i osam asistencija.
U ekipi FMP-a Filip Barna bio je najefikasniji sa 20 poena, a Kristion Judžin i Aleksa Stanojević dodali su po 12 poena.
Borac je peti na tabeli Grupe A sa pet pobeda i devet poraza, a FMP je sedmi sa pet pobeda i 10 poraza.
U sledećem kolu Borac će dočekati Kluž, a FMP će u Podgorici igrati protiv Studentskog centra.
(Beta)
