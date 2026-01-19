Košarkaši Borca pobedili Split u ABA ligi

Košarkaši Borca pobedili su večeras u Čačku Split 92:84 (26:27 19:28, 31:13, 16:16), u utakmici 15. kola Grupe A u ABA ligi.

Svi igrači Borca upisali su se među strelce, a najefikasniji su bili Pavle Nikolić sa 21 poenom uz pet skokova, Aleksa Uskoković sa 19 poena uz pet asistencija i Nikola Manojlović sa 18 poena.

U ekipi Splita Demadžeo Vigins postigao je 17 poena uz 11 skokova, Tejvon Majers dodao je 15, a Antonio Džordano 13 poena.

Borac je prekinuo niz od tri poraza i sada ima četiri pobede i devet poraza na osmom mestu na tabeli.

Split je poslednji deveti sa 3/11.

U sledećem kolu Borac će dočekati Krku, a Split će biti domaćin Studentskom centru.

(Beta)

