Košarkaši Borca ubedljivo pobedili Igokeu i prekinuli niz od pet uzastopnih poraza u ABA ligi

Najefikasniji u ekipi Borca sa po 15 poena bili su Diante Boldvin i Marko Jošilo, koji je zabeležio i osam skokova. Nikola Manojlović, Petar Radović i Pavle Nikolić su dodali po 13 poena, dok je Aleksa Uskoković upisao 12 poena. Stefan Fundić je utakmicu završio sa četiri poena i 10 skokova.
U ekipi Igokee najefikasniji je bio Strahinja Gavrilović sa 24 poena, dok je Dragan Milosavljević dodao 10 poena.
Borac je sedmi na tabeli Grupe A sa dve pobede i pet poraza, dok je Igokea peta sa skorom 4/2.
Borac će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Novom Mestu protiv Krke, dok će Igokea u Laktašima dočekati Dubai.
(Beta)
