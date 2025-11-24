Košarkaši Borca ubedljivo pobedili Igokeu i prekinuli niz od pet uzastopnih poraza u ABA ligi

Košarkaši Borca iz Čačka pobedili su večeras na svom terenu Igokeu 97:75 (27:11, 26:21, 25:25, 19:18), u utakmici osmog kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige, i prekinuli niz od pet uzastopnih poraza u tom takmičenju.

Najefikasniji u ekipi Borca sa po 15 poena bili su Diante Boldvin i Marko Jošilo, koji je zabeležio i osam skokova. Nikola Manojlović, Petar Radović i Pavle Nikolić su dodali po 13 poena, dok je Aleksa Uskoković upisao 12 poena. Stefan Fundić je utakmicu završio sa četiri poena i 10 skokova.

U ekipi Igokee najefikasniji je bio Strahinja Gavrilović sa 24 poena, dok je Dragan Milosavljević dodao 10 poena.

Borac je sedmi na tabeli Grupe A sa dve pobede i pet poraza, dok je Igokea peta sa skorom 4/2.

Borac će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Novom Mestu protiv Krke, dok će Igokea u Laktašima dočekati Dubai.

