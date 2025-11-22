Košarkaši Bosne pobedili Iliriju i zabeležili četvrti uzastopni trijumf u ABA ligi

Najefikasniji u ekipi Bosne bio je Majkl Jang Džunior sa 22 poena, uz šest skokova. Džerod Vest je dodao 21 poen, pet skokova i pet asistencija, dok je Haris Delalić upisao 10 poena.
U ekipi Ilirije najefikasniji je bio Vendel Grin Džunior sa 22 poena, uz šest skokova i pet asistencija. Edo Murić je dodao 13 poena, Oluvasimisola Šitu je upisao 12 poena, pet skokova i pet ukradenih lopti, dok je Luka Kureš zabeležio 10 poena i pet skokova.
Bosna je treća na tabeli Grupe B sa četiri pobede i tri poraza, dok je Ilirija sedma sa skorom 2/5.
Bosna će u narednom kolu u Sarajevu dočekati Crvenu zvezdu, dok će Ilirija igrati na gostujućem terenu protiv gradskog rivala Cedevita Olimpije.
(Beta)
