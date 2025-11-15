Košarkaši Bosne pobedili Spartak u ABA ligi

Košarkaši Bosne pobedili su večeras na svom terenu Spartak 72:57 (21:16, 17:14, 19:16, 15:11), u utakmici sedmog kola Grupe B u ABA ligi.

Ekipu Bosne predvodio je Petar Kovačević sa 16 poena uz četiri skoka, a Čejs Odidž i Majkl Jang dodali su po 10 poena. Edin Atić i Haris Delalić pobedi su doprineli sa po devet poena.

U ekipi iz Subotice Ševon Tompson postigao je 10 poena uz šest skokova, Olivije Hanlan imao je 10 poena i četiri asistencije, a Nikola Rebić 10 poena.

Bosna je četvrta na tabeli sa tri pobede i tri poraza.

Posle četiri uzastopne pobede na početku lige, Spartak je pretrpeo drugi uzastopni poraz i drugi je na tabeli.

U sledećem kolu Bosna će dočekati Iliriju, a Spartak će u Subotici igrati protiv Cedevita Olimpije.

(Beta)

